Milano 13:45
42.266 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:45
9.560 +0,22%
Francoforte 13:45
23.212 +0,52%

Piazza Affari: movimento negativo per Banco BPM

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che presenta una flessione del 2,72% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,09 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12,23. Il peggioramento di Banco BPM è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
