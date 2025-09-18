Piazza Affari: risultato positivo per Webuild

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, con una variazione percentuale del 2,02%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Webuild
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche complessive di Webuild
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 3,717 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 3,761. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 3,687.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)