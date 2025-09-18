Milano 10:12
Piazza Affari: risultato positivo per Webuild

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, con una variazione percentuale del 2,02%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Webuild più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni tecniche complessive di Webuild evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 3,717 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 3,761. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 3,687.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
