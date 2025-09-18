Milano 10:13
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Il Comparto beni industriali a Milano guadagna l'1,46% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 73.169,47 punti.
