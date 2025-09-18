Vend Marketplaces, volumi in calo nel 3Q, confermate aspettative per il 2025

(Teleborsa) - Chiusura in calo alla Borsa di Oslo per le azioni di(-2%) dopo che la società ha segnalatonel terzo trimestre 2025 nei settori auto, immobiliare e lavoro, ribadendo tuttavia che le previsioni sugli utili per il 2025 rimangono in linea.L’aggiornamento prima deldella società, in vista dei, ha indicato che luglio e agosto hanno registrato tendenze più deboli in diversi segmenti chiave rispetto al secondo trimestre.Nel settore automobilistico, i nuovi annunci professionali approvati in Norvegia, Svezia e Danimarca sono stati inferiori di alcuni punti percentuali, mentre gli annunci da consumatore a consumatore sono diminuiti di 1-2 punti.Anche i volumi immobiliari sono diminuiti, con nuovi annunci approvati in calo del 7% in Norvegia e del 9% in Finlandia, rispetto a un andamento stabile e in calo del 4% nel secondo trimestre, rispettivamente.Le inserzioni di lavoro sono diminuite del 15% su base annua a luglio e agosto, in linea con la traiettoria complessiva del terzo trimestre.L’attività di ricommercio ha mostrato tendenze miste nei vari mercati. Il valore lordo delle merci transate in Norvegia è accelerato di circa 2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, mentre la Svezia ha rallentato di circa 13 punti.Finlandia e Danimarca hanno entrambe registrato cali trimestre su trimestre, in parte a causa della stagionalità delle vacanze. I volumi pubblicitari sono rimasti deboli ma non sono stati quantificati.Il ricavo medio per annuncio ha continuato a crescere, sostenuto da prezzi e lanci di prodotti.Per il 2025, la società hadi un EBITDA tra 1,8 miliardi di NOK e 2,0 miliardi di NOK, in linea con il consenso Bloomberg di 2 miliardi di NOK.L’azienda ha osservato che il terzo trimestre era previsto essere alquanto irregolare, e i numeri principali dovrebbero diventare più chiari nel quarto trimestre e all’inizio del 2025.