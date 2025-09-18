Milano 16:39
42.196 +0,58%
Nasdaq 16:39
24.513 +1,20%
Dow Jones 16:39
46.282 +0,57%
Londra 16:39
9.232 +0,26%
Francoforte 16:39
23.655 +1,27%

Wall Street positiva all'indomani della Fed, corre Intel dopo accordo con Nvidia

Commento, Finanza
Wall Street positiva all'indomani della Fed, corre Intel dopo accordo con Nvidia
(Teleborsa) - Partenza in denaro per la borsa di Wall Street all'indomani della decisione, ampiamente prevista, del FOMC della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse di un quarto di punto, il primo intervento di allentamento dell’anno.

Nella conferenza stampa seguita all'annuncio, il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che l’indebolimento del mercato del lavoro è una questione prioritaria per la banca centrale, indicando che potrebbero seguire ulteriori riduzioni in occasione delle riunioni di ottobre e dicembre. Powell ha però mitigato le aspettative degli operatori di mercato su un aggressivo allentamento, definendo il taglio di ieri un intervento di gestione del rischio e sostenendo che la banca centrale non aveva la necessità di muoversi rapidamente sui tassi.

Sul fronte macroeconomico, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione della settimana terminata il 13 settembre sono state 231 mila, inferiori alle previsioni (241 mila) e alle 264 mila precedenti. in calendario oggi anche l’indice di produzione della Fed di Filadelfia, in forte crescita a 23,2 il mese scorso, ben oltre le previsioni (1,7) e il dato precedente (-0,3%).

Sul mercato azionario, da segnalare Nvidia ha annunciato un investimento di 5 miliardi di dollari in Intel in un accordo che include un piano di sviluppo di chip, PC e data center. Una notizia che sta sostenendo le azioni delle aziende di semiconduttori.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,1%; l'S&P-500 avanza dello 0,3%, con le quotazioni che si posizionano a 6.619 punti, in linea l'S&P 100. Acquisti più significativi per il Nasdaq 100 (+0,8%).
Condividi
```