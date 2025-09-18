Wall Street positiva all'indomani della Fed, corre Intel dopo accordo con Nvidia

(Teleborsa) - Partenza in denaro per la borsa di Wall Street all'indomani della decisione, ampiamente prevista, del FOMC
della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse di un quarto di punto
, il primo intervento di allentamento dell’anno.
Nella conferenza stampa seguita all'annuncio, il presidente della Fed Jerome Powell
ha detto che l’indebolimento del mercato del lavoro è una questione prioritaria per la banca centrale, indicando che potrebbero seguire ulteriori riduzioni in occasione delle riunioni di ottobre e dicembre
. Powell ha però mitigato le aspettative
degli operatori di mercato su un aggressivo allentamento, definendo il taglio di ieri un intervento di gestione del rischio
e sostenendo che la banca centrale non aveva la necessità di muoversi rapidamente
sui tassi.
Sul fronte macroeconomico
, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
della settimana terminata il 13 settembre sono state 231 mila, inferiori alle previsioni (241 mila) e alle 264 mila precedenti. in calendario oggi anche l’indice di produzione della Fed di Filadelfia
, in forte crescita a 23,2 il mese scorso, ben oltre le previsioni (1,7) e il dato precedente (-0,3%).
Sul mercato azionario
, da segnalare Nvidia
ha annunciato un investimento di 5 miliardi di dollari
in Intel
in un accordo che include un piano di sviluppo di chip, PC e data center. Una notizia che sta sostenendo le azioni delle aziende di semiconduttori.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
mostra un rialzo dello 0,1%; l'S&P-500
avanza dello 0,3%, con le quotazioni che si posizionano a 6.619 punti, in linea l'S&P 100
. Acquisti più significativi per il Nasdaq
100 (+0,8%).