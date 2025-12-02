Mercato americano positivo. Focus sulla Fed

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,23%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 6.819 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,54%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,17%). Il focus degli investitori resta concentrato sulla riunione, la prossima settimana, della Federal Reserve, dopo che gli ultimi dati macro hanno evidenziato un ulteriore indebolimento del settore manifatturiero, rafforzando ulteriormente le aspettative di un taglio dei tassi di interesse americani.
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+0,75%) e beni industriali
(+0,59%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia
(-1,35%), materiali
(-1,26%) e beni di consumo per l'ufficio
(-1,01%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Boeing
(+9,25%), Caterpillar
(+2,37%), Goldman Sachs
(+1,46%) e Nvidia
(+1,29%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Procter & Gamble
, che ottiene -2,22%.
Si concentrano le vendite su Chevron
, che soffre un calo dell'1,71%.
Vendite su Coca Cola
, che registra un ribasso dell'1,68%.
Tentenna Home Depot
, che cede l'1,32%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, MicroStrategy Incorporated
(+7,25%), Intel
(+6,97%), NXP Semiconductors
(+6,00%) e Shopify
(+5,85%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Kraft Heinz
, che ottiene -2,45%.
Seduta negativa per Baker Hughes Company
, che mostra una perdita del 2,19%.
Sotto pressione O'Reilly Automotive
, che accusa un calo dell'1,62%.
Scivola PepsiCo
, con un netto svantaggio dell'1,59%.