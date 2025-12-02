Mercato americano positivo. Focus sulla Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni industriali

energia

materiali

beni di consumo per l'ufficio

Boeing

Caterpillar

Goldman Sachs

Nvidia

Procter & Gamble

Chevron

Coca Cola

Home Depot

MicroStrategy Incorporated

Intel

NXP Semiconductors

Shopify

Kraft Heinz

Baker Hughes Company

O'Reilly Automotive

PepsiCo

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,23%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 6.819 punti. Leggermente positivo il(+0,54%); sui livelli della vigilia l'(+0,17%). Il focus degli investitori resta concentrato sulla riunione, la prossima settimana, della Federal Reserve, dopo che gli ultimi dati macro hanno evidenziato un ulteriore indebolimento del settore manifatturiero, rafforzando ulteriormente le aspettative di un taglio dei tassi di interesse americani.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,75%) e(+0,59%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,35%),(-1,26%) e(-1,01%).Al top tra i(+9,25%),(+2,37%),(+1,46%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,68%.Tentenna, che cede l'1,32%.(+7,25%),(+6,97%),(+6,00%) e(+5,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,19%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.