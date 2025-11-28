Wall Street, la seduta a mezzo servizio prosegue in frazionale rialzo

(Teleborsa) - Prosegue in frazionale rialzo la seduta a mezzo servizio di Wall Street
, con Il Dow Jones
che sale dello 0,66% a 47.742 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.842 punti (+0,44%). Acquisti anche sul Nasdaq 100
(+0,51%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,32%).
Sono intanto riprese le contrattazioni su CME Group
dopo una interruzione di diverse ore
causata da un problema di raffreddamento in uno dei suoi data center.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia
(+1,64%), finanziario
(+1,05%) e beni di consumo secondari
(+0,79%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario
, che riporta una flessione di -0,61%.
Dopo la chiusura di ieri per la festività del Giorno del Ringraziamento, oggi i listini chiuderanno anticipatamente,
alle 19:00 ora italiana, per il Black Friday.
Gli operatori monitorano l'andamento della stagione dello shopping natalizio
, a partire dal Thanksgiving di giovedì, dal Black Friday odierno e dal Cyber Monday, giorni cruciali di saldi per le grandi catene.
Intanto investitori si interrogano sulla prossima mossa di politica monetaria della Federal Reserve
, dopo la raffica di dati governativi usciti in ritardo a causa dello shutdown e alle opinioni contrastanti dei componenti del FOMC.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, JP Morgan
(+1,89%), Salesforce
(+1,81%), Goldman Sachs
(+1,62%) e Amazon
(+1,51%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nvidia
, che prosegue le contrattazioni a -1,92%.
Tentenna Johnson & Johnson
, con un modesto ribasso dell'1,35%.
Giornata fiacca per Amgen
, che segna un calo dello 0,56%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Intel
(+7,66%), Micron Technology
(+2,72%), Palo Alto Networks
(+2,70%) e Diamondback Energy
(+2,42%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nvidia
, che prosegue le contrattazioni a -1,92%.
Preda dei venditori Gilead Sciences
, con un decremento dell'1,88%.
Piccola perdita per GE Healthcare Technologies
, che scambia con un -0,89%.
Tentenna Astrazeneca
, che cede lo 0,86%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Lunedì 01/12/2025
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 52,5 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (preced. 48,7 punti) Mercoledì 03/12/2025
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. 42K unità)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%).