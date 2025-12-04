Wall Street piatta mentre si valutano dati macro, bene Meta con tagli al metaverso

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street
, con gli investitori che digeriscono gli ultimi dati macroeconomici in vista della prossima riunione della Fed
, quando è ormai scontato che i tassi di interesse verranno tagliati ulteriormente. Secondo il FedWatch Tool del CME, c'è una probabilità dell'87% che la banca centrale riduca i tassi di 25 punti base questo mese, in aumento rispetto al 68% circa del mese scorso.
Con il rapporto sulle buste paga di novembre del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti atteso dopo la riunione di dicembre della Fed, gli investitori si sono concentrati su una serie di indicatori secondari. Oggi è stato svelato che le nuove domande di sussidio di disoccupazione sono scese
al livello più basso in oltre tre anni; inoltre, i datori di lavoro statunitensi hanno annunciato
71.321 tagli di posti di lavoro
a novembre 2025, in aumento del 24% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e in calo del 53% rispetto ai 153.074 tagli annunciati il mese precedente.
Tra chi ha annunciato i risultati trimestrali
, Kroger
ha tagliato
la guidance sulle vendite dopo un terzo trimestre sotto le attese, mentre Dollar General
ha migliorato
la guidance dopo terzo trimestre in crescita.
Con riferimento a Meta Platforms
, Bloomberg ha scritto che taglierà significativamente le risorse per la costruzione del cosiddetto metaverso
, uno sforzo che in passato ha definito il futuro dell'azienda ed è stato la ragione per cui ha cambiato nome da Facebook. I dirigenti hanno discusso di potenziali tagli al budget fino al 30% per il gruppo del metaverso il prossimo anno, secondo fonti vicine alla discussione.
Guardando ai principali indici
, Wall Street riporta una variazione pari a -0,08% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 6.855 punti. Sulla parità il Nasdaq 100
(-0,15%); sulla stessa linea, senza direzione l'S&P 100
(-0,01%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni industriali
(+0,69%) e energia
(+0,42%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,03%), beni di consumo secondari
(-0,87%) e sanitario
(-0,68%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+3,33%), Nvidia
(+2,09%), IBM
(+1,34%) e JP Morgan
(+1,27%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su 3M
, che continua la seduta con -2,07%. Preda dei venditori Amazon
, con un decremento del 2,07%. Si concentrano le vendite su United Health
, che soffre un calo del 2,05%. Vendite su Johnson & Johnson
, che registra un ribasso dell'1,70%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Meta Platforms
(+4,36%), AppLovin
(+4,12%), Constellation Energy
(+2,97%) e Nvidia
(+2,09%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel
, che continua la seduta con -5,12%. Seduta negativa per Costco Wholesale
, che mostra una perdita del 3,35%. Sotto pressione Marriott International
, che accusa un calo del 3,19%. Scivola ON Semiconductor
, con un netto svantaggio del 2,76%.