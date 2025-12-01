Partenza debole a Wall Street, focus sul futuro della Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

utilities

informatica

IBM

Amazon

Microsoft

Honeywell International

Nvidia

Caterpillar

3M

Verizon Communication

Intel

Analog Devices

Micron Technology

Palo Alto Networks

Nvidia

IDEXX Laboratories

Thomson Reuters

CoStar

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,47% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata il 21 del mese scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,62%, scambiando a 6.807 punti.In ribasso il(-0,92%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,62%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,20%),(-1,18%) e(-1,02%).A Wall Street l'attenzione è rivolta alla. Mentre salgono ancora le aspettative per un taglio dei tassi di interesse la prossima settimana – il FedWatch di CME indica una probabilità vicina all'88% –, gli occhi sono puntati sulladopo le dichiarazioni del presidenteche ha affermato di aver già scelto il prossimo presidente della banca centrale americana. Il favorito dovrebbe essere l'attuale consigliere economico della Casa Bianca, ma in lizza ci sarebbero anche l'ex governatore della Fede l'attuale governatore della FedLa sostituzione dia maggio con un alleato di Trump potrebbe orientare la Fed verso una, in linea con le richieste dell’ex presidente per tagli dei tassi rapidi e aggressivi. Un cambio di rotta che potrebbe favorire ulteriormente i mercati azionari, in particolare i settori più sensibili ai tassi, come retail e titoli growth.L'attuale presidente,, dovrebbe parlare oggi ma, dato che la Fed è entrata nella fase di blackout pre-riunione, non sono previsti nuovi commenti sull'andamento dei tassi di interesse.Sarà comunque una settimana importante sul fronte macroeconomico. Nonostante l'inevitabile incertezza generata dall'assenza di alcuni dati fondamentali a causa delle conseguenze dello, nei prossimi giorni arriveranno segnali da alcuni importanti indicatori dell'attività dele dei, del sentiment deie delle buste paga private.Al top tra i(+1,77%),(+1,77%),(+1,34%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,81%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.Tentenna, che cede lo 0,68%.Tra i(+10,19%),(+2,88%),(+2,70%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,48%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,35%.