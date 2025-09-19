Milano 17:04
42.358 +0,12%
Nasdaq 17:04
24.505 +0,20%
Dow Jones 17:04
46.182 +0,09%
Londra 17:04
9.228 0,00%
Francoforte 17:04
23.653 -0,09%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks
Giornata di guadagni per l'indice bancario europeo, che continua la giornata a 232,79 punti.
Condividi
```