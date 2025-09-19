eVISO, a settembre 2025 supera i 180 GWh in gestione nel segmento gas

(Teleborsa) - eVISO
comunica i dati forniti dal Sistema Informativo Integrato (SII), ente pubblico che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, relativi ai volumi di consumo annuo di gas
(canale diretto e reseller) del parco utenti abbinati a eVISO nel mese di settembre 2025
per la nuova stagione termica 2025/2026
.
In dettaglio, i volumi abbinati a eVISO nel segmento gas (canale diretto e reseller) ammontano a 182 GWh (17 milioni di smc), di cui 161 GWh relativi al canale diretto e 21 GWh al canale reseller
, segnando un incremento del 143%
rispetto ai 75 GWh (7 milioni di smc) rilevati a settembre 2024. Il risultato riflette la strategia implementata nell’ultimo anno, volta a stimolare una crescita significativa
del segmento gas attraverso il potenziamento della rete commerciale
e il cross selling
verso i clienti già attivi nel settore energia.
In aggiunta, eVISO informa che la pipeline dei contratti siglati dai resellers
nel segmento gas è arrivata a un plafond annuale di 164 GWh
(15,3 milioni smc) in crescita di oltre il 53%
rispetto ai 107 GWh (10 milioni smc) comunicati a giugno 2025. Ad oggi, i reseller
che hanno sottoscritto un contratto con eVISO sono 12
, di cui 4 nuovi e 8 che hanno rinnovato i contratti precedenti, consolidando ulteriormente la copertura del mercato nel segmento gas.
Grazie al rilascio della piattaforma CORTEX GAS
a marzo 2025, eVISO ha semplificato il caricamento e la gestione delle pratiche relative a qualsiasi PDR per i reseller, accelerando il flusso delle operazioni e migliorando l’efficienza. Al fine di operare con maggiore rapidità, efficienza e qualità, favorendo l’espansione geografica, a settembre 2025 è aumentato il numero di distributori gestiti dalla piattaforma
: 58 distributori (+21% rispetto ai 48 comunicati a giugno 2025) che coprono l’88% del territorio nazionale servito dalla rete gas (rispetto all’85,4% di giugno 2025). A livello logistico, eVISO è oggi accreditata per operare su 839 cabine REMI
(Regolazione e Misura; +137% rispetto a giugno 2025), pari al 28% del totale
delle cabine atte alla distribuzione.