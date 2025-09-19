eVISO, a settembre 2025 supera i 180 GWh in gestione nel segmento gas

eVISO

(Teleborsa) -comunica i dati forniti dal Sistema Informativo Integrato (SII), ente pubblico che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, relativi ai(canale diretto e reseller) delper la nuovaIn dettaglio, i volumi abbinati a eVISO nel segmento gas (canale diretto e reseller) ammontano a, segnando unrispetto ai 75 GWh (7 milioni di smc) rilevati a settembre 2024. Il risultato riflette la strategia implementata nell’ultimo anno, volta adel segmento gas attraverso ile ilverso i clienti già attivi nel settore energia.In aggiunta, eVISO informa che lanel segmento gas è arrivata a un(15,3 milioni smc) inrispetto ai 107 GWh (10 milioni smc) comunicati a giugno 2025. Ad oggi, iche hanno, di cui 4 nuovi e 8 che hanno rinnovato i contratti precedenti, consolidando ulteriormente la copertura del mercato nel segmento gas.Grazie al rilascio dellaa marzo 2025, eVISO ha semplificato il caricamento e la gestione delle pratiche relative a qualsiasi PDR per i reseller, accelerando il flusso delle operazioni e migliorando l’efficienza. Al fine di operare con maggiore rapidità, efficienza e qualità, favorendo l’espansione geografica, a: 58 distributori (+21% rispetto ai 48 comunicati a giugno 2025) che coprono l’88% del territorio nazionale servito dalla rete gas (rispetto all’85,4% di giugno 2025). A livello logistico, eVISO è oggi(Regolazione e Misura; +137% rispetto a giugno 2025), pari aldelle cabine atte alla distribuzione.