Milano 14:08
42.357 +0,12%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:08
9.228 0,00%
Francoforte 14:08
23.653 -0,09%

Francoforte: in calo Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Puma
Pressione su Puma, che tratta con una perdita del 2,70%.
Condividi
```