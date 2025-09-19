Milano
14:08
42.357
+0,12%
Nasdaq
18-set
24.455
0,00%
Dow Jones
18-set
46.142
+0,27%
Londra
14:08
9.228
0,00%
Francoforte
14:08
23.653
-0,09%
Venerdì 19 Settembre 2025, ore 14.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: in calo Puma
Francoforte: in calo Puma
Migliori e peggiori
,
In breve
19 settembre 2025 - 13.00
Pressione su
Puma
, che tratta con una perdita del 2,70%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: giornata depressa per Puma
Francoforte: brillante l'andamento di Puma
Francoforte: risultato positivo per Puma
Francoforte: andamento negativo per Puma
Argomenti trattati
Puma
(8)
Titoli e Indici
Puma
-1,81%
Altre notizie
Francoforte: performance negativa per Puma
Francoforte: scambi al rialzo per Puma
Francoforte: positiva la giornata per Puma
Francoforte: movimento negativo per Puma
Francoforte: andamento sostenuto per Puma
Francoforte: scambi in positivo per Puma
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto