Francoforte: movimento negativo per Infineon

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca
, che presenta una flessione dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Infineon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,48%, rispetto a -0,3% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo scenario di medio periodo del produttore di chip
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 33,63 Euro. Supporto a 32,64. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 34,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)