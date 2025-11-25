Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.
Il movimento di Infineon
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
La situazione di medio periodo del produttore di chip
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 33,98 Euro. Supporto visto a quota 33,39. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 34,58.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)