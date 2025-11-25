Milano 11:30
Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.

Il movimento di Infineon, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


La situazione di medio periodo del produttore di chip resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 33,98 Euro. Supporto visto a quota 33,39. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 34,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
