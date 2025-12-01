Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:33
25.417 -0,07%
Dow Jones 19:33
47.551 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Francoforte: rosso per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Infineon
Rosso per la compagnia hi-tech tedesca, che sta segnando un calo del 2,95%.
Condividi
```