Francoforte: movimento negativo per Infineon

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia hi-tech tedesca, che sta segnando un calo del 2,47%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 33,92 Euro. Primo supporto visto a 33,22. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 32,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
