Francoforte: scambi in positivo per Ionos

(Teleborsa) - Balza in avanti Ionos
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ionos
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Ionos
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 42,08 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 41,08. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 43,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)