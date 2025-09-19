Milano 10:57
42.582 +0,65%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:57
9.225 -0,03%
Francoforte 10:57
23.718 +0,18%

Londra: andamento negativo per London Stock Exchange Group

Ribasso per la società che gestisce la Borsa di Londra, che presenta una flessione del 3,01%.
