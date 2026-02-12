Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce la Borsa di Londra
, che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di London Stock Exchange Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 74,49 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 76,23. Il peggioramento di London Stock Exchange Group
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 73,59.
