Milano 10:12
46.889 +0,81%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:12
10.522 +0,48%
Francoforte 10:12
25.166 +1,25%

Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce la Borsa di Londra, che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di London Stock Exchange Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 74,49 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 76,23. Il peggioramento di London Stock Exchange Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 73,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
