Manovra, Leo: taglio Irpef fino a 50mila euro, eventualmente a 60mila

(Teleborsa) - Il taglio dell’Irpef "coinvolgerà" e riguarderà "in prima battuta i redditi fino a 50mila euro”" Lo ha detto il viceministro dell’Economia,, durante i lavori per la prossima manovra. "Eventualmente – ha aggiunto – una volta presi in esame i dati Istat aggiornati e affinati i calcoli di entrate e uscite, lapotrà essere estesa fino a 60mila euro".La riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% si applicherà dunque "alla fascia tra 28mila e 50mila euro", mentre "andranno probabilmente riviste anche lein base al nucleo familiare". Per le imprese, ha proseguito Leo, l’obiettivo è "migliorare l’Ires premiale, semplificandola, stabilizzandola e valutando i requisiti di accesso, come il non ricorso alla cassa integrazione".Sul fronte cartelle fiscali, Leo ha ribadito che "nessuno è contrario a una nuova rottamazione", ma "andranno applicati filtri per non dare ulteriore spazio a chi le tasse le può pagare ma utilizza meccanismi pretestuosi per non farlo".Il ministroha invece escluso controlli sui conti correnti: "È una vecchia proposta che rimarrà una proposta. Non credo ci siano le condizioni per fare una cosa del genere".Sui bonus edilizi, la viceministraha annunciato: "Stiamo lavorando per mantenere al 50% le detrazioni fiscali anche nel 2026, con recupero in 5 anni invece che in 10".