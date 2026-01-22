Trasporto merci, Commissione UE autorizza incentivo a manovra ferroviaria nei porti

(Teleborsa) - Via libera della Commissione europea agli aiuti
per la manovra ferroviaria delle merci nei porti
italiani. Un incentivo che il settore attendeva da tempo, considerando la crisi che colpisce il trasporto merci (fra il 2021 e il 2024 il numero dei treni merci nei porti è diminuiti del 5%) e le difficoltà accresciute dalle tensioni geopolitiche in essere.
Il cosiddetto "Ferrobonus portuale", valido per 5 anni
, prevede una riduzione delle tariffe
per gli operatori del trasporto ferroviario merci e per i loro clienti. Il contributo riconosciuto dalle Autorità di Sistema Portuale Nazionali
arriva ad un massimo di 500.000 euro per anno, per un totale di 30 milioni
complessivi nel periodo di riferimento. Il contributo è rivolto agli operatori di manovra che dovranno ribaltare alle imprese ferroviarie il 50% dello stesso sul modello del Ferrobonus.
Ora, si attende il decreto interministeriale necessario per l’attuazione della misura. Successivamente, le Autorità di Sistema Portuale potranno procedere, facoltativamente, con l’emanazione dei Bandi per l’assegnazione del contributo.
Per Giuseppe Rizzi di Fermerci
si tratta di una "misura necessaria e attesa dal settore", in quanto "questo intervento aiuterà il trasporto ferroviario intermodale nei porti in un momento particolarmente critico".