Trasporto merci, Commissione UE autorizza incentivo a manovra ferroviaria nei porti

(Teleborsa) -per laitaliani. Un incentivo che il settore attendeva da tempo, considerando la crisi che colpisce il trasporto merci (fra il 2021 e il 2024 il numero dei treni merci nei porti è diminuiti del 5%) e le difficoltà accresciute dalle tensioni geopolitiche in essere.Il cosiddetto, prevede unaper gli operatori del trasporto ferroviario merci e per i loro clienti. Il contributo riconosciuto dallearriva ad uncomplessivi nel periodo di riferimento. Il contributo è rivolto agli operatori di manovra che dovranno ribaltare alle imprese ferroviarie il 50% dello stesso sul modello del Ferrobonus.Ora, si attende il decreto interministeriale necessario per l’attuazione della misura. Successivamente, le Autorità di Sistema Portuale potranno procedere, facoltativamente, con l’emanazione dei Bandi per l’assegnazione del contributo.Persi tratta di una "misura necessaria e attesa dal settore", in quanto "questo intervento aiuterà il trasporto ferroviario intermodale nei porti in un momento particolarmente critico".