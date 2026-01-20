Ex Ilva, dalla Camera via libera definitivo al decreto tampone

(Teleborsa) - Via libera finale della Camera dei deputati alcon 136 voti favorevoli, 96 voti contrari e 4 astenuti. Il provvedimento, che scadeva il prossimo 30 gennaio, è stato approvato in seconda lettura nello stesso testo licenziato dal Senato e diventa quindi legge.Il testo, identico a quello licenziato dal Senato, consente addi utilizzare itrasferiti da Ilva in amministrazione straordinaria – dopo i 92 milioni già impiegati – per mantenere operativi gli impianti. Una misura tampone, necessaria per evitare nuovi stop produttivi nella fase che precede la cessione.Il decreto prevede anche la possibilità di unqualora la procedura di vendita non si concluda entro il 30 gennaio. Le risorse, eventualmente trasferibili ad Acciaierie d'Italia, serviranno a garantire la prosecuzione dell'attività.sarà concesso con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Mef, su richiesta dell'organo commissariale e sulla base di un piano di gestione transitoria. Le somme dovranno essere restituite entro sei mesi dall'erogazione, attingendo al ricavato della cessione del compendio aziendale, con un tasso maggiorato di 400 punti base e previa autorizzazione della Commissione europea.Il provvedimento interviene anche, rinviando al triennio 2026-2028 l'utilizzo del fondo Mimit da un milione di euro l'anno, e apre alle imprese strategiche l'accesso agli incentivi del Fondo per la transizione energetica.Sul fronte occupazionale, stanziatianche con percorsi di formazione legati alle bonifiche.