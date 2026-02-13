Arianne 64 porta in orbita 32 satelliti Leo della costellazione Amazon

Avio

(Teleborsa) - E' stata un successo la missione VA267 di, il razzo europeo realizzato da Ariannespace con l'importante contributo italiano di, che ha fornito quattro motori a propulsione P120. La missione, a prima di una serie di 18 lanci, ha portato, la costellazione voluta daper offrire servizi internet avanzati e per fardi Elon Musk.Arianne 64, una versione modulare di Arianne 6, voluta dall'Agenzia Spaziale Europea in sinergia con Vega C, è stato concepito per, il doppio della capacità precedente di poco superiore alle 10 tonnellate, grazie ad una dotazione cheIlè avvenuto alle 17.45 del 12 febbraio (ora italiana), nella Guyana Francese, ed è durato poco meno di due ore. Nella primissima fase, il razzo ha ricevuto la spinta sufficiente dai, i razzi forniti da Avio passati per la prima volta da 2 a 4. Poi, il razzo è stato spinto dal motore a propulsione liquida Vulcain 2.1, prima di rilasciare il primo stadio ed attivare il motore Vinci del secondo stadio, che lo ha portato nell'orbita definitiva dove sono stati rilasciati i satelliti Amazon.è la rete satellitare in orbita terrestre bassa di Amazon, progettata per fornirea clienti e comunità oltre la portata delle reti esistenti. Per portare a termine questa missione, Amazon sta dispiegandocollegati a unaa terra.