Arianne 64 porta in orbita 32 satelliti Leo della costellazione Amazon

(Teleborsa) - E' stata un successo la missione VA267 di Arianne 64
, il razzo europeo realizzato da Ariannespace con l'importante contributo italiano di Avio
, che ha fornito quattro motori a propulsione P120. La missione, a prima di una serie di 18 lanci, ha portato in orbita 32 satelliti Leo
, la costellazione voluta da Amazon
per offrire servizi internet avanzati e per far concorrenza alla Starlink
di Elon Musk.
Arianne 64, una versione modulare di Arianne 6, voluta dall'Agenzia Spaziale Europea in sinergia con Vega C, è stato concepito per portare in orbita bassa fino a 20 tonnellate
, il doppio della capacità precedente di poco superiore alle 10 tonnellate, grazie ad una dotazione che prevede 4 motori laterali al posto di due
.
Il lancio
è avvenuto alle 17.45 del 12 febbraio (ora italiana) dalla base spaziale di Kurou
, nella Guyana Francese, ed è durato poco meno di due ore. Nella primissima fase, il razzo ha ricevuto la spinta sufficiente dai 4 booster montati lateralmente
, i razzi forniti da Avio passati per la prima volta da 2 a 4. Poi, il razzo è stato spinto dal motore a propulsione liquida Vulcain 2.1, prima di rilasciare il primo stadio ed attivare il motore Vinci del secondo stadio, che lo ha portato nell'orbita definitiva dove sono stati rilasciati i satelliti Amazon. Amazon Leo
è la rete satellitare in orbita terrestre bassa di Amazon, progettata per fornire Internet veloce e affidabile
a clienti e comunità oltre la portata delle reti esistenti. Per portare a termine questa missione, Amazon sta dispiegando migliaia di satelliti
collegati a una rete globale di antenne, fibra ottica e punti di connessione Internet
a terra.