Micron Technology scambia in rosso a New York

Ribasso scomposto per il produttore di microchip, che esibisce una perdita secca del 4,24% sui valori precedenti.
