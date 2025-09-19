Milano 10:58
42.590 +0,67%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:58
9.226 -0,02%
Francoforte 10:58
23.720 +0,19%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,79 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,79 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,79 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```