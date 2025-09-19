New York: andamento sostenuto per Newmont

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società mineraria
, con una variazione percentuale del 2,82%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'S&P-500
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Newmont
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Newmont
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 81,4 USD. Primo supporto a 79,08. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 77,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)