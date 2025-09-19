Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 19:43
24.573 +0,48%
Dow Jones 19:43
46.281 +0,30%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

New York: balza in avanti Apple

New York: balza in avanti Apple
(Teleborsa) - Bene la casa di Cupertino, con un rialzo del 2,02%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Apple rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del colosso di Cupertino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 243,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 240,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 246,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
