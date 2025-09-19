New York: balza in avanti Apple

(Teleborsa) - Bene la casa di Cupertino
, con un rialzo del 2,02%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Apple
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del colosso di Cupertino
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 243,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 240,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 246,8.
