New York: giornata depressa per Bath & Body Works

(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che tratta con una perdita del 3,54%.

Lo scenario su base settimanale di Bath & Body Works rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Bath & Body Works suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,06 USD con tetto rappresentato dall'area 25,96. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,75.

