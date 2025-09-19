New York: giornata depressa per Bath & Body Works

(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che tratta con una perdita del 3,54%.
Lo scenario su base settimanale di Bath & Body Works
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Bath & Body Works
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,06 USD con tetto rappresentato dall'area 25,96. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)