New York: positiva la giornata per Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,02%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 19,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 18,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20,99.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)