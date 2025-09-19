New York: positiva la giornata per Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda globale di media e intrattenimento
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Warner Bros Discovery
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Warner Bros Discovery
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Warner Bros Discovery
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 19,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 18,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)