New York: scambi al rialzo per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che guadagna bene, con una variazione del 3,40%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Palantir Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Palantir Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 185,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 178,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 191,9.

