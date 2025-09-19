New York: scambi al rialzo per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che guadagna bene, con una variazione del 3,40%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Palantir Technologies
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Palantir Technologies
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 185,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 178,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 191,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)