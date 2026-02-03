Milano 16:43
New York: allunga il passo Palantir Technologies

(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,13%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palantir Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 153,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 162,8. Il peggioramento di Palantir Technologies è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 149,6.

