New York: in calo Palantir Technologies

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, con un ribasso del 3,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palantir Technologies
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Palantir Technologies
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 167,4 USD con area di resistenza individuata a quota 179,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 163,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)