New York: scambi negativi per Builders FirstSource

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di prodotti per l'edilizia
, che presenta una flessione del 3,69% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Builders FirstSource
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Builders FirstSource
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 122,7 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 126,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 121,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)