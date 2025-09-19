Milano 10:58
42.590 +0,67%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:58
9.226 -0,02%
Francoforte 10:58
23.720 +0,19%

Oro: 3.650,75 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.650,75 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.650,75 dollari l'oncia (+0,18%) alle 08:30.
Condividi
```