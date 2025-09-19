Milano 17:07
42.350 +0,10%
Nasdaq 17:07
24.504 +0,20%
Dow Jones 17:07
46.170 +0,06%
Londra 17:07
9.226 -0,03%
Francoforte 17:07
23.640 -0,14%

Perde DexCom sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde DexCom sul mercato di New York
Ribasso per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che passa di mano in perdita del 5,34%.
Condividi
```