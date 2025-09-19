Milano 17:35
Perde Hologic sul mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Hologic, che esibisce una perdita secca del 5,47% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Hologic rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Hologic è in rafforzamento con area di resistenza vista a 67,68 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 72,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
