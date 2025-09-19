Piazza Affari: balza in avanti El.En

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, con una variazione percentuale dell'1,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di El.En
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso El.En
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di El.En
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 11,62 Euro. Supporto a 11,35. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 11,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)