Agea, sul piatto 35 milioni per aiuti contro la siccità in Sicilia

(Teleborsa) -, si potrà presentare la. Lo rende noto,, ricordando che il sostegno (MIsura 23) spetta alle imprese delle Regione Sicilia attive nelle coltivazioni diCon questo bando la Regione Sicilia dà attuazione, per l’anno 2025, agli interventi dia favore di agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali, che abbiano hanno subito danni per effetto della siccità verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2024 . Ledisponibili saranno erogatedalle calamità naturali sulla base di criteri oggettivi: ladeve esseredel potenziale produttivo quale conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta.La misura prevede unae la richiesta deve essere fatta mediante compilazione della, con le informazioni acquisite dal Fascicolo Aziendale e comprese nello strato informativo grafico trasmesso dalla Regione Sicilia. Grazie al piano colturale grafico validato nel, i rispettivi appezzamenti vengono classificati automaticamente all'aiuto essendo già applicate le verifiche di monitoraggio continuo del sistema AMS (Area monitoring system). Un modello dia livello di ciascun agricoltore-beneficiario, che semplifica l'attività amministrativa di Agea, velocizzando e garantendo la correttezza e fruibilità dei procedimenti amministrativi. Infatti, questa metodologia di semplificazione permetterà di elargire i pagamenti entro 30 giorni dalla chiusura della scadenza della presentazione delle domande automatiche.