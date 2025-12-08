Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:30
25.582 -0,43%
Dow Jones 18:30
47.723 -0,48%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 7/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un +0,02%.

Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3344 con primo supporto visto a 1,3319. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,331.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
