Analisi Tecnica: GBP/USD del 7/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre
Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un +0,02%.
Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3344 con primo supporto visto a 1,3319. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,331.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)