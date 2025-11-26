Svezia, Stegra ottiene ulteriori aiuti di Stato per 37 milioni di euro dal programma Industrial Leap

(Teleborsa) - Oggi, l'Agenzia svedese per l'energia
ha annunciato che Stegra
ha ricevuto circa 37 milioni di euro dal programma Industrial Leap
. Il finanziamento è destinato alla realizzazione dell'impianto di produzione di acciaio
Stegra completamente integrato a emissioni quasi zero a Boden.
A settembre 2024
, Stegra aveva ricevuto 100 milioni di euro dal programma Industrial Leap, dopo che la Commissione europea, all'inizio dello stesso anno, aveva approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura svedese da 265 milioni di euro, resa disponibile in parte attraverso il Recovery and Resilience Facility.
"Siamo grati per la decisione dell'Agenzia svedese per l'energia. Ci dà la possibilità di rafforzare la competitività svedese ed europea. C'è ancora un divario rispetto a quanto approvato dall'UE e ci auguriamo che si possano adottare ulteriori misure per colmarlo e garantire condizioni di parità rispetto ad altri progetti", afferma il CEO Henrik Henriksson
.