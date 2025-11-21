Agea, nell’ultima settimana erogati 190 milioni di euro

(Teleborsa) - È pari al’importo che, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha erogato dal 12 novembre ad oggi.In particolare, i pagamenti riguardano:(Sviluppo Rurale - Sistema Integrato di Gestione e Controllo basato su interventi strutturali) relativo alla programmazione 2014 - 2022 per euro 76.107.597,20 su 1.402 domande;(Sviluppo Rurale - Sistema Integrato di Gestione e Controllo basato su superfici e animali) relativo alla programmazione 2023-2027 per euro 66.314.793,32 a favore di 16.089 beneficiari;a favore di 47.112 beneficiari per 37.281.976,52 euro;, relativo all’intervento(sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022 dedicata all'assicurazione di raccolto, animali e piante) inerente alla programmazione 2015-2022 per un importo pari a euro 4.166.817,88 a favore di 6.788 domande;per un importo di 2.866.661,75 euro a favore di 43 beneficiari;(intervento SRF.01) per un importo di euro 637.314,83 relativo a 103 domande delle campagne pregresse;(Piano strategico nazionale della Politica agricola comune, per gli interventi strutturali) relativo alla programmazione 2023-2027 per un importo pari a 1.877.928,36 euro;a favore di 42 beneficiari per euro 1.025.244,55;a favore di 1 beneficiario per un importo pari a euro 122.012,66Agea persegue nella propria mission – erogazioni in agricoltura – immettendo nelliquidità, velocità e certezza dei pagamenti: dal 16 ottobre ad oggi, ilè dia favore degli agricoltori italiani e del Sistema Paese nel suo complesso.