Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,6189. Primo supporto individuato a 0,6153. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,6225.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)