Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato 0%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 174,23. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 173,45. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 173,14, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)