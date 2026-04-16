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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,14%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 187,98, mentre il primo supporto è stimato a 186,72. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 189,24.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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