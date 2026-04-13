Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un trascurabile -0,19%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 187,07. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 188,88.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)