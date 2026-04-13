Milano 11:14
47.313 -0,62%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
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Londra 11:14
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Francoforte 11:14
23.595 -0,88%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un trascurabile -0,19%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 187,07. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 188,88.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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