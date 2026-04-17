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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto -0,04%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 187,927. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 186,667. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 189,187.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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