Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto -0,04%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 187,927. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 186,667. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 189,187.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)