Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile
Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / Yen, che conclude in progresso dello 0,58%.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 187,817. Possibile una discesa fino al bottom 186,507. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 189,127.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)