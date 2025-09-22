Milano 17:35
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,30%

Il CAC40 archivia la giornata a 7.830,11 punti

Parigi segna un mediocre calo dello 0,30%, terminando gli scambi a 7.830,11 punti.
