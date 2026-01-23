Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 22:00
25.605 +0,34%
Dow Jones 22:00
49.099 -0,58%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,58%

Il Dow Jones archivia la giornata a 49.098,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,58%
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,58%, terminando gli scambi a 49.098,71 punti.
Condividi
```