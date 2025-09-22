Milano
22-set
0
0,00%
Nasdaq
22-set
24.761
+0,55%
Dow Jones
22-set
46.382
+0,14%
Londra
22-set
9.227
+0,11%
Francoforte
22-set
23.527
-0,48%
Martedì 23 Settembre 2025, ore 02.09
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (+0,14%)
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.381,54 punti
In breve
,
Finanza
22 settembre 2025 - 22.03
Chiude sulla parità l'indice dei giganti americani, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 46.381,54 punti.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,14%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto