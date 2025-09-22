Milano 22-set
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (+0,14%)

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.381,54 punti

Chiude sulla parità l'indice dei giganti americani, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 46.381,54 punti.
